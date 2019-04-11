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    Через аварії зникла вода на чотирьох вулицях столиці

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    Через аварії зникла вода на чотирьох вулицях столиці

    Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 11 квітня, опівдні зникла вода у будинках на чотирьох вулицях Києва через аварії на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Солом'янська, 30, 32, 34, 36;
    • вул. Максима Берлинського, 15, 17;
    • вул. Юрія Клена, з 1 по 50;
    • вул. Жмеринська, 1А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

    Раніше було оприлюднено графік відключення водопостачання цього тижня. Згідно з ним, з 18:00 11 квітня до 8:00 12 квітня не буде води у будинках на чотирьох вулицях.

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