Через аварії зникла вода на чотирьох вулицях столиці
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Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 11 квітня, опівдні зникла вода у будинках на чотирьох вулицях Києва через аварії на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Солом'янська, 30, 32, 34, 36;
- вул. Максима Берлинського, 15, 17;
- вул. Юрія Клена, з 1 по 50;
- вул. Жмеринська, 1А.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.
Раніше було оприлюднено графік відключення водопостачання цього тижня. Згідно з ним, з 18:00 11 квітня до 8:00 12 квітня не буде води у будинках на чотирьох вулицях.