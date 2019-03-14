Через аварію мешканці будинку на Оболоні залишилися без води



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

Сьогодні, 14 березня, у Києві сталася аварія на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Приозерна, 8А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 13 березня у будинках на трьох вулицях Києва було відсутнє водопостачання.

Як повідомлялося, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.