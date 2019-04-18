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    Новини

    Через аварії зникла вода на шести вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії зникла вода на шести вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    Сьогодні, 18 квітня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Лук'янівська, 63, 27, 65/67;
    • вул. Олегівська, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14А, 14В, 15, 16, 18, 20, 22, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44;
    • вул. Депутатська, 6/5, 13, 15/17;
    • б-р. Академіка Вернадського, 10А, 14;
    • вул. Генерала Вітрука, 7А;
    • вул. Вадима Гетьмана, 1А, 1Б, 1В.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше компанія оприлюднила графік відключень холодного водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами на мережі.

    Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

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