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    Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)

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    Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень&nbsp; - Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)
    Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень 

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    Сьогодні, 29 серпня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Ревуцького, 2А;
    • пров. Охтирський, 1;
    • вул. Костянтина Данькевича, 3.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні Київводоканалу.

    Як повідомлялося, сьогодні у Києві також планові відключення водопостачання: води немає у будинках на чотирьох вулицях.

    Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.

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