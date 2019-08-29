Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

Сьогодні, 29 серпня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Ревуцького, 2А;

пров. Охтирський, 1;

вул. Костянтина Данькевича, 3.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні Київводоканалу.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві також планові відключення водопостачання: води немає у будинках на чотирьох вулицях.

Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.