Через аварію на водогоні біля Верховної Ради розриють проїжджу частину
- 26 Квiтня, 14:22
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Розсилка
Наразі у будівлі парламенту відсутнє водопостачання
Задля ліквідації аварії на водопровідній мережі на вул. Грушевського у Києві ремонтні бригади «Київводоканалу» будуть розривати проїжджу частину біля будівлі Верховної Ради. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».
«26 квітня 2018 о 6:00 до Головної диспетчерської Київводоканалу надійшло повідомлення (заявник «ШЕУ Печерського району») про витік води з колодязя на проїжджій частині вул. М.Грушевського. Від 6:15 до 7:00 виток локалізовано бригадою району експлуатації водопровідних мереж РЕВМ №2. Закриті засувки: М.Грушевського,18 Д=500мм -1(шт.); М.Грушевського,18 на розі з Садовою Д=200мм -1(шт.); М.Грушевського біля Маріїнського парку Д=400мм та Д=100мм -2(шт.)», - йдеться в повідомленні.
В результаті відключення без води залишилися:
- вул. М.Грушевського ,5 (один ввід на Верховну Раду);
- вул. М.Грушевського,12 (один ввід на Кабмін);
- вул. М. Грушевського 16-а (4-поверховий житловий будинок).
«Роботи з розриття проїжджої частини розпочнуться о 22:00 після погодження з дорожніми та іншими службами», - інформують у «Київводоканалі».
Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стався прорив труби на вул. Грушевського біля Верховної Ради. Внаслідок аварії на дорозі утворився великий автомобільний затор. У будівлі парламенту відсутнє водопостачання.