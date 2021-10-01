Через напівмарафон у Києві автобуси та тролейбуси змінять маршрути

Автобуси №№ 24 та 114 курсуватимуть за маршрутом руху вихідного дня

У центрі Києва буде обмежено рух транспорту

Цими вихідними, 2-3 жовтня, в Києві відбудеться масовий спортивний захід Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021». У зв’язку із цим 2-3 жовтня у столиці обмежать рух транспорту та внесуть зміни в маршрути громадського транспорту для безперебійного перевезення пасажирів. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, з 19:00 1 жовтня до 22:00 3 жовтня рух автобусів маршрутів №№ 24 та 114 організують за маршрутом руху вихідного дня.

3 жовтня з початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 16:00) громадський транспорт курсуватиме:

тролейбуси

№ 3 – від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу «Південний»;

№№ 5 та 7 – відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;

№№ 8, 9 та 17 – відповідно від вул. Смілянської, Міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») та площі Космонавтів до залізничного вокзалу «Південний»;

№ 12 – від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

№№ 14 та 15 – відповідно від Ботанічного саду та ст. м. «Видубичі» до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

№ 40 – від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської.

автобуси

№ 5 – від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;

№ 24 та 114 – відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний»; (у зворотному напрямку) залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власними маршрутами;

№ 20 – від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

№ 55 – від Дарницької площі до вул. Басейної;

№ 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»;

№ 118 – від ст. м. «Чернігівська» до вул. Басейної.

Також тимчасово будуть внесені зміни у шлях автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Дивіться, де буде перекрито рух у Києві 2-3 жовтня.