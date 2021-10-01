У вихідні буде перекрито рух у центрі Києва (список вулиць)

У столиці відбудеться масовий спортивний захід

2-3 жовтня у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Обмеження руху центральними вулицями

У зв’язку із проведенням заходу очікується обмеження руху центральними вулицями.

З 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня на вулиці Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вул. Прорізною).

З 06:30 до 16:00 3 жовтня буде обмежено рух за маршрутом:

вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі);

вул. Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської);

вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);

просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола);

вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);

вул. Шота Руставелі;

вул. Рогнідинська;

вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);

вул. Басейна (вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);

Бессарабська площа;

вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);

вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).

Окрім цього, за маршрутами напівмарафону буде змінено рух громадського транспорту.

Які забіги відбудуться в рамках заходу

Також, 2 жовтня, у межах події відбудеться низка додаткових активностей. Серед них «Марафон для всіх», який має особливу мету: кожен охочий зможе подолати дистанцію в 1 кілометр за людину, що не може бігати через вік, хворобу чи інші обставини, проте щодня виборює медаль своїм незламним характером та силою волі. Цього року подія вперше відбудеться в офлайновому форматі. Бігуни вийдуть на дистанцію на вул. Хрещатик, 24 о 15:00 із наліпками на формі, де будуть вказані імена тих, заради кого вони біжать.

Того ж дня пройдуть всі дитячі забіги на дистанції 100 і 500 метрів та Дитячий марафон спільно зі спортивним рухом Олександра Педана JuniorZ.

3 жовтня відбудуться основні забіги для дорослих учасників на дистанціях 21 км, 10 км, 5 км, а також Естафета на 21 км та «Командна п’ятірка».