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    У вихідні буде перекрито рух у центрі Києва (список вулиць)

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    Напівмарафон Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 відбудеться в центрі столиці - У вихідні буде перекрито рух у центрі Києва (список вулиць)
    Напівмарафон Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 відбудеться в центрі столиці
    Фото з відкритих джерел

    У столиці відбудеться масовий спортивний захід

    2-3 жовтня у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Обмеження руху центральними вулицями

    У зв’язку із проведенням заходу очікується обмеження руху центральними вулицями.

    З 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня на вулиці Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вул. Прорізною).

    З 06:30 до 16:00 3 жовтня буде обмежено рух за маршрутом:

    • вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі);
    • вул. Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської);
    • вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);
    • просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола);
    • вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);
    • вул. Шота Руставелі;
    • вул. Рогнідинська;
    • вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);
    • вул. Басейна (вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);
    • Бессарабська площа;
    • вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);
    • вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);
    • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).

    Окрім цього, за маршрутами напівмарафону буде змінено рух громадського транспорту.

    Які забіги відбудуться в рамках заходу

    Також, 2 жовтня, у межах події відбудеться низка додаткових активностей. Серед них «Марафон для всіх», який має особливу мету: кожен охочий зможе подолати дистанцію в 1 кілометр за людину, що не може бігати через вік, хворобу чи інші обставини, проте щодня виборює медаль своїм незламним характером та силою волі. Цього року подія вперше відбудеться в офлайновому форматі. Бігуни вийдуть на дистанцію на вул. Хрещатик, 24 о 15:00 із наліпками на формі, де будуть вказані імена тих, заради кого вони біжать.

    Того ж дня пройдуть всі дитячі забіги на дистанції 100 і 500 метрів та Дитячий марафон спільно зі спортивним рухом Олександра Педана JuniorZ.

    3 жовтня відбудуться основні забіги для дорослих учасників на дистанціях 21 км, 10 км, 5 км, а також Естафета на 21 км та «Командна п’ятірка».

    Теги: Київ марафон дороги транспорт Хрещатик
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    У вихідні буде перекрито рух у центрі Києва (список вулиць)