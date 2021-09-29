До уваги водіїв! Міст Метро перекриють на три дні

Рух на мосту Метро буде частково обмежено

Ремонтні роботи виконуватимуться в напрямку лівого берега

З 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня на мосту Метро буде частково обмежено рух транспорту. Про це попереджає комунальна корпорація «Київавтодор».

На стан старих деформаційних швів на мосту Метро через р. Дніпро надходять скарги від водіїв. Тож у рамках експлуатаційного утримання споруди працівники КП «Київавтошляхміст» відремонтують деформаційні шви.

Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч проти суботи, 2 жовтня. Основну частину робіт заплановано виконати у вихідні та в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Як повідомлялося, на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва частково обмежено рух із 29 вересня до 22:00 9 жовтня.

У зв’язку з цим змінено маршрути тролейбусів №№ 7, 39, 93-Н.