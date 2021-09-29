  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    До уваги водіїв! Міст Метро перекриють на три дні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рух на мосту Метро буде частково обмежено - До уваги водіїв! Міст Метро перекриють на три дні
    Рух на мосту Метро буде частково обмежено
    Фото: РБК-Україна

    Ремонтні роботи виконуватимуться в напрямку лівого берега

    З 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня на мосту Метро буде частково обмежено рух транспорту. Про це попереджає комунальна корпорація «Київавтодор».

    На стан старих деформаційних швів на мосту Метро через р. Дніпро надходять скарги від водіїв. Тож у рамках експлуатаційного утримання споруди працівники КП «Київавтошляхміст» відремонтують деформаційні шви.

    Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч проти суботи, 2 жовтня. Основну частину робіт заплановано виконати у вихідні та в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    Як повідомлялося, на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва частково обмежено рух із 29 вересня до 22:00 9 жовтня.

    У зв’язку з цим змінено маршрути тролейбусів №№ 7, 39, 93-Н.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор транспорт міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    До уваги водіїв! Міст Метро перекриють на три дні