Транспорт в Україні з початку року подорожчав на 25%: дані Держстату

Найбільше проїзд подорожчав у громадському транспорті Івано-Франківщини та Львівщини

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-серпень 2021 року. Згідно з цими даними, тарифи на проїзд у міському транспорті зросли за вісім місяців на 24,7% – з 5,5 гривень до 6,9 гривень.

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду в Івано-Франківській області, де квиток подорожчав на 66,7% з 6,0 гривень до 10,0 гривень і Львівській області, де квиток подорожчав на 42,9% з 7,0 гривень до 10 гривень.

Далі йдуть Донецька область (подорожчання на 39,5% до 9,5 гривень) і Вінницька область (подорожчання на 85,6% до 8,0 гривень). У Києві вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

Найнижча вартість проїзду у Волинській, Сумській (4,0 гривень) та Херсонській областях (3,1 гривень). Дані по Закарпатській області відсутні.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік проїзд в міському транспорті подорожчав 7,8% – з 5,1 гривень до 5,5 гривень.

До слова, стало відомо, чи закриватимуть громадський транспорт під час локдауну.