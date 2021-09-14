  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Транспорт в Україні з початку року подорожчав на 25%: дані Держстату

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проїзд у львівському тролейбусі коштує 10 грн - Транспорт в Україні з початку року подорожчав на 25%: дані Держстату
    Проїзд у львівському тролейбусі коштує 10 грн
    фото: lv.oblast

    Найбільше проїзд подорожчав у громадському транспорті Івано-Франківщини та Львівщини

    Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-серпень 2021 року. Згідно з цими даними, тарифи на проїзд у міському транспорті зросли за вісім місяців на 24,7% – з 5,5 гривень до 6,9 гривень.

    За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду в Івано-Франківській області, де квиток подорожчав на 66,7% з 6,0 гривень до 10,0 гривень і Львівській області, де квиток подорожчав на 42,9% з 7,0 гривень до 10 гривень.

    Далі йдуть Донецька область (подорожчання на 39,5% до 9,5 гривень) і Вінницька область (подорожчання на 85,6% до 8,0 гривень). У Києві вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

    Найнижча вартість проїзду у Волинській, Сумській (4,0 гривень) та Херсонській областях (3,1 гривень). Дані по Закарпатській області відсутні.

    Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік проїзд в міському транспорті подорожчав 7,8% – з 5,1 гривень до 5,5 гривень.

    До слова, стало відомо, чи закриватимуть громадський транспорт під час локдауну.

    Читайте також: Транспорт без талончиків. Скільки поїздок оплачено е-квитком у серпні
    Теги: тарифи громадський транспорт Львівщина Івано-Франківщина ціни транспорт квиток
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Транспорт в Україні з початку року подорожчав на 25%: дані Держстату