Через навушники дівчина потрапила під колеса авто в Києві (фото, відео)



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Дівчина переходила дорогу у невстановленому для цього місці Фото: Київ оперативний

Дівчина отримала доволі серйозні травми

7 січня увечері на вулиці Западинській у Подільському районі Києва автомобіль збив дівчину.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Дівчина, 1997 року народження, переходячи дорогу у навушниках, не дивлячись по сторонах, потрапила під колеса Daewoo», - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП дівчина отримала доволі серйозні травми, а тому її довелося госпіталізувати.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, у ніч на 5 січня на Новообухівській трасі під Києвом сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Renault рухався дорогою і врізався у відбійник. Від сильного удару автомобіль розірвало навпіл.