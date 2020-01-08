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    Новини

    Через навушники дівчина потрапила під колеса авто в Києві (фото, відео)

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    Дівчина переходила дорогу у невстановленому для цього місці - Через навушники дівчина потрапила під колеса авто в Києві (фото, відео)
    Дівчина переходила дорогу у невстановленому для цього місці
    Фото: Київ оперативний

    Дівчина отримала доволі серйозні травми

    7 січня увечері на вулиці Западинській у Подільському районі Києва автомобіль збив дівчину.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Дівчина, 1997 року народження, переходячи дорогу у навушниках, не дивлячись по сторонах, потрапила під колеса Daewoo», - йдеться в повідомленні.

    В результаті ДТП дівчина отримала доволі серйозні травми, а тому її довелося госпіталізувати.

    На місці працювала слідчо-оперативна група.

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    Через навушники дівчина потрапила під колеса авто в Києві (фото, відео)
    Через навушники дівчина потрапила під колеса авто в Києві (фото, відео)
    Через навушники дівчина потрапила під колеса авто в Києві (фото, відео)

    Як повідомлялося, у ніч на 5 січня на Новообухівській трасі під Києвом сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Renault рухався дорогою і врізався у відбійник. Від сильного удару автомобіль розірвало навпіл. 

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль жінка
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