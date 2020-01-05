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    Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл: фото

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    Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл - Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл: фото
    Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл
    Фото: Київ Інформатор

    Жодних ушкоджень водій не отримав

    У ніч проти неділі, 5 січня, на Новообухівській трасі під Києвом сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє «Київ Інформатор».

    Близько о пів на першу ночі Renault рухався дорогою і врізався у відбійник. Від сильного удару автомобіль розірвало навпіл. 

    В авто перебував лише водій. Жодних ушкоджень водій не отримав.

    На місце ДТП приїхала швидка медична допомога, але вона не знадобилася. Єдине - водій перебуває в шоковому стані.

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    Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл: фото
    Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл: фото
    Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл: фото
    Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл: фото
    Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл: фото
    Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл: фото
    Фото: Київ Інформатор

    На місці аварії працює патрульна поліція. 

    ДТП Київ водій автомобіль поліція
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