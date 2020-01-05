Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл: фото



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Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл Фото: Київ Інформатор

Жодних ушкоджень водій не отримав

У ніч проти неділі, 5 січня, на Новообухівській трасі під Києвом сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє «Київ Інформатор».

Близько о пів на першу ночі Renault рухався дорогою і врізався у відбійник. Від сильного удару автомобіль розірвало навпіл.

В авто перебував лише водій. Жодних ушкоджень водій не отримав.

На місце ДТП приїхала швидка медична допомога, але вона не знадобилася. Єдине - водій перебуває в шоковому стані.

На місці аварії працює патрульна поліція.