Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл: фото
Під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл
Фото: Київ Інформатор
Жодних ушкоджень водій не отримав
У ніч проти неділі, 5 січня, на Новообухівській трасі під Києвом сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє «Київ Інформатор».
Близько о пів на першу ночі Renault рухався дорогою і врізався у відбійник. Від сильного удару автомобіль розірвало навпіл.
В авто перебував лише водій. Жодних ушкоджень водій не отримав.
На місце ДТП приїхала швидка медична допомога, але вона не знадобилася. Єдине - водій перебуває в шоковому стані.
Фото: Київ Інформатор
На місці аварії працює патрульна поліція.