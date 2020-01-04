Правоохоронці затримали 24-річного водія елітного позашляховика, який спричинив смертельну аварію в Києві
Фото прокуратури Киева
Громадянина РФ звинувачують у смертельному ДТП на Васильківській
У Києві обрали запобіжний захід водію BMW X5, який спричинив смертельну аварію на Васильківській, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
24-річного громадянина РФ взяли під варту без альтернативи внесення застави.
«Водій BMW X5 при повороті на перехресті нерівнозначних доріг, в порушення ПДР, не надав перевагу автомобілю Mercedes-Benz 190, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення вказаних транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.
Затриманому повідомили про підозру за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого».
Нагадаємо, смертельна аварія сталася 3 січня.