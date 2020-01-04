Правоохоронці затримали 24-річного водія елітного позашляховика, який спричинив смертельну аварію в Києві



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Фото прокуратури Киева

Громадянина РФ звинувачують у смертельному ДТП на Васильківській

У Києві обрали запобіжний захід водію BMW X5, який спричинив смертельну аварію на Васильківській, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

24-річного громадянина РФ взяли під варту без альтернативи внесення застави.

«Водій BMW X5 при повороті на перехресті нерівнозначних доріг, в порушення ПДР, не надав перевагу автомобілю Mercedes-Benz 190, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення вказаних транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого».

Нагадаємо, смертельна аварія сталася 3 січня.