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    Правоохоронці затримали 24-річного водія елітного позашляховика, який спричинив смертельну аварію в Києві

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    Правоохоронці затримали 24-річного водія елітного позашляховика, який спричинив смертельну аварію в Києві
    Фото прокуратури Киева

    Громадянина РФ звинувачують у смертельному ДТП на Васильківській

    У Києві обрали запобіжний захід водію BMW X5, який спричинив смертельну аварію на Васильківській, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    24-річного громадянина РФ взяли під варту без альтернативи внесення застави.

    «Водій BMW X5 при повороті на перехресті нерівнозначних доріг, в порушення ПДР, не надав перевагу автомобілю Mercedes-Benz 190, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення вказаних транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

    Затриманому повідомили про підозру за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого».

    Нагадаємо, смертельна аварія сталася 3 січня.

    ДТП Київ смерть водій ПДР аварія
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