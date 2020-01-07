Трагедія на Святвечір. Потрійне зіткнення автівок – є загиблі



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Страшне ДТП трапилося біля села Тухолька Сколівського району на Львівщині

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 6 січня, близько 16:00 год., на автодорозі «Київ-Чоп», поблизу с. Тухолька Сколівського району. Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

«Водій вантажного автомобіля «ДАФ», мешканець Бродівського району 1989 року народження, виїхав на зустрічну смугу руху де здійснив зіткнення з автомобілем «ФОРД», під керуванням мешканця м. Луцьк 1951 року народження, та автомобілем «ФОЛЬКСВАГЕН», під керуванням мешканця Одеської області 1969 року народження», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що лікарі намагалися врятувати одного з постраждалих, однак водій легкового автомобіля «ФОРД» від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги.

Нагадаємо, у Миколаївській області 6 січня одна людина загинула і ще одна отримала травми внаслідок ДТП.

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Як повідомлялося, у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області ввечері в неділю, 5 січня, п’яний водій збив двох малолітніх дітей, в результаті чого одна дитина загинула.