Через пожежу рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки в Києві



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Вогнеборці за 40 хвилин ліквідували пожежу в будинку Фото: ДСНС

Пожежа сталася у будинку на Сирці

У понеділок, 31 серпня, сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Парково-Сирецькій, 3-Б у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 16:25, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в житловій кімнаті однієї із квартир на 2 поверсі на площі 30 кв. м.

О 16:53 пожежу було локалізовано, а о 17:07 - ліквідовано.

Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на безпечну відстань 15 мешканців будинку.

Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі, побутову техніку, особисті речі, закопчено стіни і стелю квартири та загального коридору.

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону ліквідували 74 пожежі.