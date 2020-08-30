Підпал автівки «Схем»: поліція опублікувала фото та прізвища розшукуваних осіб



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Спалений автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми», який належить водієві проєкту. Бровари Київської області, 17 серпня 2020 року Фото Радіо Свобода

«Наступного тижня їм оберуть запобіжний захід» – начальник поліції Київщини

Поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу автомобіля журналістських розслідувань «Схеми».

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у фейсбуці. Крім того, він оприлюднив їхні фото та прізвища.

«Розшукуємо двох «джентельменів» за організацію підпалу автівки програми «Схеми» Радіо Свобода. Це на додачу до раніше заарештованого Броварським судом. Наступного тижня їм оберуть запобіжний захід. Сподіваємось на арешт!!! Цілковито розглядаємо їхню діяльність у складі організованої злочинної групи. Журналістам не буде складно встановити, до яких груп відносилися ці чоловіки, в яких акціях вони брали участь і які «ЗМІ» дуже активно висвітлювали їхню діяльність. Встановлюємо замовників. І це точно особи, яким було вигідно створити напруження між владою, правоохоронцями і журналістською спільнотою, шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів. Зробимо все можливе, щоб усі причетні стали відомі всій країні та були притягнуті до відповідальності», – написав Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми», який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Поліція через підпал автомобіля розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через »занесення стороннього джерела запалювання».