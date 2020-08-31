«Мінери» активізувалися: за тиждень у Києві було два десятки повідомлень про бомби



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На місці працювала вибухотехнічні служба та правоохоронці

Спецслужби виїжджали 22 рази на виклики про мінування об'єктів

Протягом минулого тижня, з 24 по 30 липня, підрозділами Київського гарнізону ДСНС для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста здійснено 22 виїзди. Всього за 2020 рік здійснено 236 таких виїздів. З них 3 випадки виявлених вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону ліквідували 74 пожежі та 6 аварій. Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 19 разів, ще 37 – для допомоги іншим службам столиці.

В екосистемах Києва виникла 6 пожеж. Всього з початку року здійснено 408 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 132,419 га.

За вказаний період на водних об’єктах Києва загиблих та врятованих не було. Всього з початку 2020 року на столичних водоймах врятовано 7 осіб, загинуло 34 особи, а саме: на р. Дніпро - 13 осіб, на озерах - 13 осіб, на інших водоймах міста – 7 осіб.

Протягом тижня на проведення дезінфекції було здійснено 3 виїзди відділенням аварійно-рятувального загону спеціального призначення. З початку карантину продезинфіковано 223 об'єкти на загальній площі 84388 кв. м, використано 5015,5 літрів дезінфікуючи речовини, задіяно 41 одиниця техніки та 260 чоловік особового складу.

Нагадаємо, прокуратурою міста Києва спільно з оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» викрито особу, яка 21 серпня 2020 року повідомила неправдиву інформацію про замінування будівлі Шевченківського районного суду Києва.