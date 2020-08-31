На автостоянці в Києві згоріла кав’ярня на колесах



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Рятувальники менш як за пів години ліквідували загорання автомобіля

Причина загорання автомобіля наразі з'ясовується

Вночі сталася пожежа на автостоянці на вул. Зарічній, 2 Дарницькому районі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:45.

До місця події було направлено рятувальників 24 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що пожежа виникла в мікроавтобусі Mercedes-Benz 208D, який був переобладнаний під автомобіль для продажу кави. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 02:05 займання було локалізовано, а о 02:11-ліквідовано.

Внаслідок пожежі було пошкоджено салон автомобіля, моторний відсік та кавові апарати, що знаходилися в автомобілі.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, 28 серпня народний депутат від фракції «Слуга Народу» Гео Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль.