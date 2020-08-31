  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На автостоянці в Києві згоріла кав’ярня на колесах

    • Розсилка
    Рятувальники менш як за пів години ліквідували загорання автомобіля - На автостоянці в Києві згоріла кав’ярня на колесах
    Рятувальники менш як за пів години ліквідували загорання автомобіля

    Причина загорання автомобіля наразі з'ясовується

    Вночі сталася пожежа на автостоянці на вул. Зарічній, 2 Дарницькому районі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:45.

    До місця події було направлено рятувальників 24 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що пожежа виникла в мікроавтобусі Mercedes-Benz 208D, який був переобладнаний під автомобіль для продажу кави. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 02:05 займання було локалізовано, а о 02:11-ліквідовано.

    Внаслідок пожежі було пошкоджено салон автомобіля, моторний відсік та кавові апарати, що знаходилися в автомобілі.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Жертв і постраждалих немає.

    Нагадаємо, 28 серпня народний депутат від фракції «Слуга Народу» Гео Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ