Через пожежу у столичній квартирі загинув чоловік



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Над ліквідацією пожежі працювали 18 вогнеборців Фото: ДСНС

Рятувальники знайшли чоловіка у палаючій квартирі

У вівторок, 11 лютого, сталася пожежа у триповерховому житловому будинку на вул. Кустанайській, 14А в Голосіївському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 101 о 19:29.

На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що займання виникло в одній із квартир на другому поверсі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Під час розвідки рятувальники виявили в помешканні чоловіка 1952 року народження, якого відразу ж передали фахівцям швидкої допомоги. Медики вжили негайних реанімаційних заходів, проте чоловік помер.

О 20:02 вогнеборці ліквідували загоряння.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 11 лютого ввечері сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Північній, 3 в Оболонському районі Києві