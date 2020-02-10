Під час пожежі на Київщині загинув чоловік (фото)



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Ліквідація пожежі у с. Рожів Фото: ДСНС

Тіло власника будинку виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

У понеділок, 10 лютого, на світанку сталася пожежа у житловому будинку у с. Рожів Макарівського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району о 04:48.

На місце виклику було направлено чергові караули 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів та 50-го Державного пожежно-рятувального посту с. Бишів.

Рятувальниками було встановлено, що горить приватний житловий будинок та за попередньою інформацією в будинку може знаходитись людина. Під час локалізації пожежі було виявлено тіло загиблого власника будинку 1944 р.н., повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 06:46 та о 08:22 повністю ліквідовано.

На ліквідації пожежі працювало 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

Причина загорання наразі встановлюються.

Як повідомлялося, за минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж.