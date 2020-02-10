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    Під час пожежі на Київщині загинув чоловік (фото)

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    Ліквідація пожежі у с. Рожів - Під час пожежі на Київщині загинув чоловік (фото)
    Ліквідація пожежі у с. Рожів
    Фото: ДСНС

    Тіло власника будинку виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

    У понеділок, 10 лютого, на світанку сталася пожежа у житловому будинку у с. Рожів Макарівського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району о 04:48.

    На місце виклику було направлено чергові караули 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів та 50-го Державного пожежно-рятувального посту с. Бишів.

    Рятувальниками було встановлено, що горить приватний житловий будинок та за попередньою інформацією в будинку може знаходитись людина. Під час локалізації пожежі було виявлено тіло загиблого власника будинку 1944 р.н., повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 06:46 та о 08:22 повністю ліквідовано.

    На ліквідації пожежі працювало 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

    Причина загорання наразі встановлюються.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж.

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