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    Новини

    У Києві вогнеборці винесли чоловіка з палаючої квартири

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    Займання виникло в одній із квартир на десятому поверсі&nbsp; - У Києві вогнеборці винесли чоловіка з палаючої квартири
    Займання виникло в одній із квартир на десятому поверсі 
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у будинку на Лук'янівці

    У ніч на вівторок, 11 лютого, сталася пожежа в одній із квартир на 10-му поверсі 14-поверхового житлового будинку на вул. Юрія Іллєнка, 63 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до столичної Служби порятунку 101 о 00:30.

    По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одній із кімнат трьохкімнатної квартири. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    У ході розвідки було врятовано чоловіка 1964 року народження, який на момент прибуття рятувальників знаходився у напівпритомному стані у ліжку в кімнаті, де сталося займання. Рятувальники винесли мешканця квартири та передали бригаді швидкої допомоги, чоловік від госпіталізації відмовився.

    Вже о 01:09 пожежу було локалізована, а о 01:15 – ліквідовано.

    В результаті загоряння пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

    При ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина виникнення пожежі встановлюється

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