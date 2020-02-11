У Києві вогнеборці винесли чоловіка з палаючої квартири
Пожежа сталася у будинку на Лук'янівці
У ніч на вівторок, 11 лютого, сталася пожежа в одній із квартир на 10-му поверсі 14-поверхового житлового будинку на вул. Юрія Іллєнка, 63 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до столичної Служби порятунку 101 о 00:30.
По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одній із кімнат трьохкімнатної квартири. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
У ході розвідки було врятовано чоловіка 1964 року народження, який на момент прибуття рятувальників знаходився у напівпритомному стані у ліжку в кімнаті, де сталося займання. Рятувальники винесли мешканця квартири та передали бригаді швидкої допомоги, чоловік від госпіталізації відмовився.
Вже о 01:09 пожежу було локалізована, а о 01:15 – ліквідовано.
В результаті загоряння пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.
При ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.
Причина виникнення пожежі встановлюється