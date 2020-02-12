На Оболоні сталася велика пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)



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Загорання виникло в одному із гаражів, в якому знаходився ВАЗ Фото: ДСНС

Вогонь з одного гаража перекинувся на сусідні

У вівторок, 11 лютого, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Північній, 3 в Оболонському районі Києві. Інформація про займання надійшла до служби 101 о 17:09.

Загорання виникло в одному із гаражів, там знаходився автомобіль ВАЗ. Вогонь також перекинувся і на сусідні гаражні приміщення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 17:33 вогнеборцям вдалося локалізувати вогонь. О 17:45 пожежу ліквідували.

На місці було задіяно 2 пожежних авто, працювали рятувальники 25-ї пожежно-рятувальної частини Оболонського районного Управління ГУ ДСНС України в Києві та аварійно-рятувального загону.

Причини займання встановить слідство.