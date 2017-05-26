Через смерть безхатченка під стінами київської лікарні поліція відкрила справу

Поліцейські поспілкувалися з ймовірними свідками

У Києві перехожі біля лікарні швидкої допомоги на вулиці Братиславській знайшли тіло потерпілого без ознак насильницької смерті. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, інформує відділ комунікації поліції Києва. За його даними, правоохоронці отримали повідомлення, що біля паркувального майданчика поруч із лікарнею знайдено тіло невідомого



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Лікарня швидкої допомоги у Києві

Поліцейські поспілкувалися з ймовірними свідками

У Києві перехожі біля лікарні швидкої допомоги на вулиці Братиславській знайшли тіло потерпілого без ознак насильницької смерті. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, правоохоронці отримали повідомлення, що біля паркувального майданчика поруч із лікарнею знайдено тіло невідомого чоловіка. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

На місці лікарі оглянули чоловіка, на вигляд йому 40-45 років. Видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Документів, які засвідчують його особу, при ньому не було. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, за висновками якої буде встановлена причина смерті.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські поспілкувалися з ймовірними свідками та очевидцями. Тож наразі встановлюються всі обставини цієї події. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у суботу зв’явилася інформація, що столичний безхатченко прийшов по допомогу у лікарню, проте йому у ній відмовили у зв'язку з відсутністю грошей. Внаслідок утриманих ушкоджень чоловік помер.

У столичній лікарні відреагували на смерть безхатченка під медзакладом.