Через спеку у Києві заборонено рух вантажівок вдень



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Обмеження руху вводиться для вантажівок вагою понад 24 тонни

У зв’язку високою температурою повітря у Києві вводиться обмеження руху по столичних дорогах для вантажівок вагою понад 24 тонни з 10-ї години ранку до 22:00. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«…Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.07.2012 № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря» в період, коли температура повітря сягає більше ніж +28 ºС, вводиться обмеження руху по вулично-дорожній мережі м. Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т з 10.00 год. до 22.00 год.», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить всіх перевізників взяти інформацію до відома.

Нагадаємо, 31 липня вдень у Києві температура повітря сягає 30 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у столиці спека спаде у другій половині тижня.