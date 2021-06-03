Через зниклих сусідів жителі столичної багатоповерхівки залишились без води і світла

Через прорив труби у квартирі на верхньому поверсі водою залило квартири аж до першого поверху

Уже кілька днів без світла і води живуть мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок. Усе через прорив труби у квартирі на верхньому поверсі

Витік стався на 9 поверсі, коли господарів вдома не було. Через це зупинити підтоплення комунальникам вдалося не одразу. Затопило квартири аж до першого поверху, повідомляє ТСН.

Щоб зупинити воду, аварійники перекрили весь стояк. Відтоді минуло два дні. Квартира пенсіонерки Ганни Михайлівни – просто під епіцентром прориву. Жінці 82 роки. Відколи залило, вже третій день живе без світла і води.

Люди гуртом намагаються зрозуміти, хто відшкодовуватиме збитки. Сусіди з квартири, де стався прорив, досі не з'явилися, слухавки – не беруть. Результати обстеження та виявлення причин аварії можливо надати лише після появи власників квартири. До того часу воду в під'їзд не подаватимуть. Світло обіцяють увімкнути, коли висохнуть стіни.

Кілька днів без світла і води ще більше обурюють мешканців. Зі зниклими сусідами вони готові судитися.

«Якщо це сталося з провини сусіда, наприклад, не перекрив воду, стався потоп, то винна особа – ваш сусід. В будь-якому випадку робите фото і відеофіксацію того, що сталося. Складається це все в акті, підписується він свідками. Далі – або мирно домовлятися, або іти до суду», – каже адвокат.

Нагадаємо, 1 червня через пошкодження трубопроводу водомережі на вул. Академіка Заболотного залишились без холодного водопостачання близько 20 будинків і два дитячих садочки.

2 червня по вулиці Стеценка, 2 у Подільському районі Києва працівники будівельної компанії пошкодили підземний газопровід середнього тиску, виконуючи земельні роботи для прокладання кабелю. У зв’язку з витоком газу спеціалісти аварійної газової служби «Київгазу» оперативно перекрили газопостачання. Через це 58 приватних житлових будинків у садовому товаристві «Арсеналець» (вулиця Садова, 12) тимчасово лишаються без газу.