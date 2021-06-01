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    Через аварії в Києві десятки будинків і дитсадки залишились без води

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    Частина киян залишилась без води - Через аварії в Києві десятки будинків і дитсадки залишились без води
    Частина киян залишилась без води
    Фото з відкритих джерел

    Загалом через планові та аварійні роботи відсутня вода у будинках на 14 вулицях Києва

    У вівторок, 1 червня, через пошкодження магістралі діаметром 200 мм по вул. Заболотного, 70-А в Голосіївському районі Києва майже 20 житлових будинків і два дитячих садки залишились без холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі відсутнє водопостачання у будинках за адресами:

    • вул. Заболотного 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120.

    Також нема води у дитсадках:

    • по вул. Заболотного,70-А, 114-А.

    Аварійно-відновлювальні роботи виконує ЦАВР та РЕВМ-5.

    Направлена автоцистерна з водою за адресою вул. Заболотного,70-А.

    Також через аварії відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Оболонський, 1А
    • пр-т. Степана Бандери, 26А
    • вул. Січових Стрільців, 57, 59/65, 59А
    • вул. Глибочицька, 101
    • вул. Богдана Хмельницького, 66
    • вул. Рожева, 20
    • вул. Академіка Лебедєва, 45
    • вул. Зодчих, 4, 6Б
    • вул. Петра Радченка 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
    • пр-т. Відрадний, 14/45

    Також 1 червня з 8:30 до 18:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Монтажників, 113-131, 84-102;
    • вул . Дежньова, 26-38, 21-35;
    • вул. Лисичанська, 2-8, 1-8.
    Теги: вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    Через аварії в Києві десятки будинків і дитсадки залишились без води