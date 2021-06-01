Через аварії в Києві десятки будинків і дитсадки залишились без води

Загалом через планові та аварійні роботи відсутня вода у будинках на 14 вулицях Києва

У вівторок, 1 червня, через пошкодження магістралі діаметром 200 мм по вул. Заболотного, 70-А в Голосіївському районі Києва майже 20 житлових будинків і два дитячих садки залишились без холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі відсутнє водопостачання у будинках за адресами:

вул. Заболотного 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120.

Також нема води у дитсадках:

по вул. Заболотного,70-А, 114-А.

Аварійно-відновлювальні роботи виконує ЦАВР та РЕВМ-5.

Направлена автоцистерна з водою за адресою вул. Заболотного,70-А.

Також через аварії відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Оболонський, 1А

пр-т. Степана Бандери, 26А

вул. Січових Стрільців, 57, 59/65, 59А

вул. Глибочицька, 101

вул. Богдана Хмельницького, 66

вул. Рожева, 20

вул. Академіка Лебедєва, 45

вул. Зодчих, 4, 6Б

вул. Петра Радченка 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

пр-т. Відрадний, 14/45

Також 1 червня з 8:30 до 18:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: