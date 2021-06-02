  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві понад пів сотні будинків залишились без газу через аварію (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Працівники будівельної компанії пошкодили підземний газопровід - У Києві понад пів сотні будинків залишились без газу через аварію (фото)
    Працівники будівельної компанії пошкодили підземний газопровід
    Фото: Київгаз

    Пошкоджено підземний газопровід середнього тиску

    Сьогодні, 2 червня, вранці по вулиці Стеценка, 2 у Подільському районі Києва працівники будівельної компанії пошкодили підземний газопровід середнього тиску, виконуючи земельні роботи для прокладання кабелю. Про це повідомляє «Київгаз».

    У зв’язку з витоком газу спеціалісти аварійної газової служби «Київгазу» оперативно перекрили газопостачання.

    Через це 58 приватних житлових будинків у садовому товаристві «Арсеналець» (вулиця Садова, 12) тимчасово лишаються без газу.

    Наразі спеціалісти «Київгазу» проводять ремонтно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити газопостачання до всіх будинків.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві понад пів сотні будинків залишились без газу через аварію (фото)
    У Києві понад пів сотні будинків залишились без газу через аварію (фото)
    У Києві понад пів сотні будинків залишились без газу через аварію (фото)

    Нагадаємо, 1 червня через пошкодження трубопроводу водомережі на вул. Академіка Заболотного залишились без холодного водопостачання близько 20 будинків і два дитячих садочки.

    Теги: Київ газ ремонт аварія Київгаз
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві понад пів сотні будинків залишились без газу через аварію (фото)