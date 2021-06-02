У Києві понад пів сотні будинків залишились без газу через аварію (фото)

Пошкоджено підземний газопровід середнього тиску

Сьогодні, 2 червня, вранці по вулиці Стеценка, 2 у Подільському районі Києва працівники будівельної компанії пошкодили підземний газопровід середнього тиску, виконуючи земельні роботи для прокладання кабелю. Про це повідомляє «Київгаз».

У зв’язку з витоком газу спеціалісти аварійної газової служби «Київгазу» оперативно перекрили газопостачання.

Через це 58 приватних житлових будинків у садовому товаристві «Арсеналець» (вулиця Садова, 12) тимчасово лишаються без газу.

Наразі спеціалісти «Київгазу» проводять ремонтно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити газопостачання до всіх будинків.

Нагадаємо, 1 червня через пошкодження трубопроводу водомережі на вул. Академіка Заболотного залишились без холодного водопостачання близько 20 будинків і два дитячих садочки.