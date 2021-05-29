У центрі Києва обвалився балкон 110-річного будинку

Руйнації зазнала споруда на вулиці Пушкінській

Частина балкону в старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 у центральній частині Києва обвалилася у суботу, 29 травня. Як передає «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Telegram, інцидент стався вдень неподалік станції метро «Театральна». Шматок конструкції і уламки впали на асфальт тротуару всього за хвилину до того, як по цьому місцю проходили люди.

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

У старовинному цегляному будинку 1911 року побудови також розташовані різні кафе, ресторани і магазини. Балкою, від якого відвалилася частина, знаходиться на верхньому, 5-му поверсі.

Подія потрапила на відео, яке зняв очевидець.

На кадрах видно, що чоловік з здивованим вигуком підходить ближче до аварійного балкону прямо до уламків відпала конструкції – ймовірно, бажання зняти їх на камеру виявилося сильніше почуття самозбереження.

Нагадаємо,що наприкінці квітня обвал балконів одразу на декількох поверхах стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва продовжує руйнуватися історична пам'ятка – садиба Мурашка. Зокрема, у будівлі відвалився балкон п'ятого поверху.