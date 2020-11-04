Понад 850 нових випадків Covid-19: Київ обійшов усі регіони за добовою кількістю хворих

Минулої доби у Києві від коронавірусу померли 17 людей

За минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Попередній найвищий добовий приріст хворих на коронавірус в Києві був зафіксований за 2 листопада - 789 випадків.

Крім того, у Києві набільша добова кількість нових хворих на коронавірус серед усіх регіонів України.

Від початку епідемії у Києві від коронавірусу одужали 13421 особи (за добу 268), померли 816 осіб (за добу 17).

У Київській області зафіксовано 17918 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 383 особи. За попередню добу збільшення складало 360 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 8382 особи (за добу 53), померли 425 людей (за добу 14).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 420617 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 3 листопада зафіксовано ще 9524 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 3 листопада у Києві було підтверджено 39534 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 789 осіб.

У Київській області було зафіксовано 17535 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 360 осіб.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що запровадження суворого карантину в столиці буде вже крайнім заходом.