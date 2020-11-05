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    Covid-19 атакує: в Україні вже майже 10 тисяч хворих за добу

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    За весь час пандемії в Україні&nbsp;захворіло 430 467 осіб - Covid-19 атакує: в Україні вже майже 10 тисяч хворих за добу
    За весь час пандемії в Україні захворіло 430 467 осіб

    Вчора захворіло 369 дітей та 514 медпрацівників

    За минулу добу, 4 листопада, в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. І це є новим аантирекордом за весь час пандемії. Днем раніше, 3 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9524 людей

    Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Він зазначив, що вчора до лікарень з коронавірусом чи підозрою на нього було госпіталізовано 1269 людей. Померло від недуги 193 пацієнти.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 430 467 осіб;
    • одужало – 184 782 особи;
    • летальних випадків – 7924;
    • проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ - 41373 випадки;
    • Вінницька область – 11644 випадки;
    • Волинська область – 14889 випадків;
    • Дніпропетровська область – 16600 випадків;
    • Донецька область – 12873 випадки;
    • Житомирська область – 16598 випадків;
    • Закарпатська область – 15849 випадків;
    • Запорізька область – 11750 випадків;
    • Івано-Франківська область – 22521 випадок;
    • Київська область – 18329 випадків;
    • Кіровоградська область – 2813 випадків;
    • Луганська область – 4104 випадки;
    • Львівська область – 32069 випадків;
    • Миколаївська область – 9306 випадків;
    • Одеська область – 26838 випадків;
    • Полтавська область – 11079 випадків;
    • Рівненська область – 20671 випадок;
    • Сумська область – 13196 випадків;
    • Тернопільська область – 21499 випадків;
    • Харківська область – 40330 випадків;
    • Херсонська область – 4852 випадки;
    • Хмельницька область – 17989 випадків;
    • Черкаська область – 10085 випадків;
    • Чернівецька область – 23708 випадків;
    • Чернігівська область – 9502 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

     Читайте також: Село сам на сам з коронавірусом: «мобільні бригади» – лише в уяві міністра Степанова

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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