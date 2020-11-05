Covid-19 атакує: в Україні вже майже 10 тисяч хворих за добу

За весь час пандемії в Україні захворіло 430 467 осіб

Вчора захворіло 369 дітей та 514 медпрацівників

За минулу добу, 4 листопада, в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. І це є новим аантирекордом за весь час пандемії. Днем раніше, 3 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9524 людей

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Він зазначив, що вчора до лікарень з коронавірусом чи підозрою на нього було госпіталізовано 1269 людей. Померло від недуги 193 пацієнти.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 430 467 осіб;

одужало – 184 782 особи;

летальних випадків – 7924;

проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 41373 випадки;

Вінницька область – 11644 випадки;

Волинська область – 14889 випадків;

Дніпропетровська область – 16600 випадків;

Донецька область – 12873 випадки;

Житомирська область – 16598 випадків;

Закарпатська область – 15849 випадків;

Запорізька область – 11750 випадків;

Івано-Франківська область – 22521 випадок;

Київська область – 18329 випадків;

Кіровоградська область – 2813 випадків;

Луганська область – 4104 випадки;

Львівська область – 32069 випадків;

Миколаївська область – 9306 випадків;

Одеська область – 26838 випадків;

Полтавська область – 11079 випадків;

Рівненська область – 20671 випадок;

Сумська область – 13196 випадків;

Тернопільська область – 21499 випадків;

Харківська область – 40330 випадків;

Херсонська область – 4852 випадки;

Хмельницька область – 17989 випадків;

Черкаська область – 10085 випадків;

Чернівецька область – 23708 випадків;

Чернігівська область – 9502 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.