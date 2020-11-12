Чоловік облаштував нарколабораторію у старій котельні під Києвом (фото)

Під час обшуку вилучені 23 скляних колби різноманітного призначення

Киянин виготовляв амфетамін для власного вжитку

Поліцейські Київщини виявили зловмисника, який займався виготовленням наркотиків. 36-річний житель Києва для власної нарколабораторіі обладнав приміщення у місті Бровари.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що зловмисник орендував приміщення колишньої котельні та облаштував там лабораторію з виготовлення амфетаміну для власного вжитку.

Під час проведення обшуку поліцейські вилучили 10 г порошкоподібної речовини, посуд з нашаруванням речовини жовтого кольору, 5 сейф-пакетів з кристалічною речовиною жовтого кольору, 4 сейф-пакети з речовиною світлого кольору, електронні ваги, 23 скляних колби різноманітного призначення, ємкості з хімічними розчинами, каністри зі спиртом.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Призначені усі необхідні експертизи, триває слідство.