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    Поліція викрила киянина на зберіганні наркотиків і боєприпасів (фото)

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    Правоохоронці&nbsp;вилучили гранату РГД-5 і запал до неї - Поліція викрила киянина на зберіганні наркотиків і боєприпасів (фото)
    Правоохоронці вилучили гранату РГД-5 і запал до неї

    У молодика виявили гранату та наркотичні речовини

    Під час відпрацювання оперативної інформації оперативники карного розшуку Святошинського управління поліції викрили чоловіка, який за місцем мешкання зберігав гранату.

    Правоохоронці провели санкціонований обшук у квартирі чоловіка, де виявили та в подальшому вилучили гранату РГД-5 і запал до неї, а також кристалоподібну речовину фіолетового кольору, ззовні схожу на PVP (наркотичні «солі»).

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «28-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків. Наразі слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України», - розповів начальник сектору кримінальної поліції Андрій Товмацький.

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    Поліція викрила киянина на зберіганні наркотиків і боєприпасів (фото)
    Поліція викрила киянина на зберіганні наркотиків і боєприпасів (фото)
    Поліція викрила киянина на зберіганні наркотиків і боєприпасів (фото)

    Зловмиснику уже повідомлено про підозру за незаконне поводження з бойовими припасами, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

    Експертиза вилучених речовин, схожих на наркотичні, ще триває.

    Національна поліція України Київ кримінал граната наркотики боєприпаси кияни
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