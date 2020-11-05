У Києві поліцейського затримали на збуті амфетаміну (фото)

Правоохоронець налагодив канал збуту амфетаміну наркозалежним особам

Столичними правоохоронцями викрито співробітника поліції Києва на збуті психотропних речовин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинами Головного управління поліції в Києві налагодив канал збуту наркозалежним особам психотропної речовини амфетамін по 400 гривень за грам.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели у поліцейського дві контрольовані закупки амфетаміну.

У четвер, 5 листопада, після чергового збуту психотропної речовини співробітника поліції затримали.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Також готується клопотання до суду про обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення від посади.