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    У Києві поліцейського затримали на збуті амфетаміну (фото)

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    Поліцейського затримали&nbsp;після чергового збуту психотропної речовини&nbsp; - У Києві поліцейського затримали на збуті амфетаміну (фото)
    Поліцейського затримали після чергового збуту психотропної речовини 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронець налагодив канал збуту амфетаміну наркозалежним особам

    Столичними правоохоронцями викрито співробітника поліції Києва на збуті психотропних речовин.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинами Головного управління поліції в Києві налагодив канал збуту наркозалежним особам психотропної речовини амфетамін по 400 гривень за грам.

    У ході досудового розслідування правоохоронці провели у поліцейського дві контрольовані закупки амфетаміну.

    У четвер, 5 листопада, після чергового збуту психотропної речовини співробітника поліції затримали.

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    У Києві поліцейського затримали на збуті амфетаміну (фото)
    У Києві поліцейського затримали на збуті амфетаміну (фото)

    Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

    Також готується клопотання до суду про обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення від посади.

    Національна поліція України прокуратура СБУ Київ наркотики розслідування Державне бюро розслідувань
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