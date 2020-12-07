Чоловік упав у шахту ліфта в новобудові в Києві

Бригада екстреної медичної допомоги доправила постраждалого до лікарні

У неділю, 6 грудня, сталися декілька випадків падіння з висоти.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Так, у Солом’янському районі на одному з будівельних об’єктів охоронець знайшов у шахті ліфта невідомого чоловіка, який, вірогідно, туди впав з висоти. Чоловіку на вигляд близько 45 років. На місце була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка доправила постраждалого до політравматологічного відділення.

У Голосіївському районі, за попереднім висновком, впавши з 24 поверху, розбився на смерть 20-річний чоловік. Його тіло було знайдено увечері біля парадного одного із будинків. Бригаду екстреної медичної допомоги викликала поліція.

Як повідомлялося, 22 листопада в одному із гіпермаркетів Святошинського району Києва сталася трагедія: обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини.

29 листопада в Оболонському районі Києва стався трагічний випадок: з 10 поверху будинку випав 19-річний юнак.