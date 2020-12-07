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    Чоловік упав у шахту ліфта в новобудові в Києві

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    Охоронець виявив чоловіка у шахті ліфта - Чоловік упав у шахту ліфта в новобудові в Києві
    Охоронець виявив чоловіка у шахті ліфта
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Бригада екстреної медичної допомоги доправила постраждалого до лікарні

    У неділю, 6 грудня, сталися декілька випадків падіння з висоти.

    Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    Так, у Солом’янському районі на одному з будівельних об’єктів охоронець знайшов у шахті ліфта невідомого чоловіка, який, вірогідно, туди впав з висоти. Чоловіку на вигляд близько 45 років. На місце була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка доправила постраждалого до політравматологічного відділення.

    У Голосіївському районі, за попереднім висновком, впавши з 24 поверху, розбився на смерть 20-річний чоловік. Його тіло було знайдено увечері біля парадного одного із будинків. Бригаду екстреної медичної допомоги викликала поліція.

    Як повідомлялося, 22 листопада в одному із гіпермаркетів Святошинського району Києва сталася трагедія: обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини.

    29 листопада в Оболонському районі Києва стався трагічний випадок: з 10 поверху будинку випав 19-річний юнак. 

    Теги: трагедія Київ лікар смерть самогубство будинок ліфт
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