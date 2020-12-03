У церкві в Києві чоловік погрожував скоїти самогубство (відео)

Надзвичайна подія сталась у храмі на вул. Магнітогорській

Лікарі виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння

У приміщення церкви на вулиці Магнітогорській у Деснянському районі Києва увірвався чоловік і, тримаючи біля горла розбиту пляшку, погрожував скоїти самогубство. Очевидці негайно викликали поліцію.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні, які прибули на місце, намагалися налагодити контакт з чоловіком, однак пів години перемовин не дали результату. Чоловік продовжував погрожувати й нікого до себе не підпускав.

Тоді, підібравши вдалий момент, патрульні підійшли ближче й схопили чоловіка за руки, а командир роти відібрав у нього гострий предмет.

Надалі чоловікові викликали спеціалізовану швидку допомогу. Попередньо, лікарі виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловіка шпиталізували.

Нагадаємо, днями в одному з торговельних центрів у Києві патрульні затримали жінку, яка привселюдно за столиком вживала наркотики.