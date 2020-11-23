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    Трагедія в Києві: в одному з гіпермаркетів обірвався ліфт із чоловіком

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    Ліфт на швидкості впав у шахту - Трагедія в Києві: в одному з гіпермаркетів обірвався ліфт із чоловіком
    Ліфт на швидкості впав у шахту
    Фото ілюстративне

    Загинув вантажник торговельного центру

    У неділю, 22 листопада, в одному із гіпермаркетів Святошинського району сталася трагедія: обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини.

    Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

    Кабіна ліфту, у якій знаходився 52-річний вантажник торговельного центру, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості в шахту.

    «Шансів вижити у такій ситуації у чоловіка було мало. Він помер до приїзду швидкої», - повідомили медики.

    Нагадаємо, 14 жовтня у будинку на вулиці Літинській у Дніпровському районі Києва обірвався ліфт із медиками швидкої допомоги, які прибули на виклик.

    Так, медики разом із матір’ю хворої та 10-річною дівчинкою сіли у ліфт і почали підніматися на 8 поверх. Раптом ліфт, діставшись 5 поверху, почав стрімко падати вниз. На 2 поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився. Рятувальники через вузьку щілину витягли медиків та супроводжуючих із кліті.

    Як повідомляв раніше заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, за останні три роки у Києві замінили та модернізували 1168 ліфтів. Також у столиці минулого року в рамках програми співфінансування місто спільно з мешканцями відремонтувало 33 підйомники. 

    Цього року у Києві заплановано замінити 336 ліфтів. На ці роботи спрямують понад 400 млн грн.

    Теги: трагедія Київ смерть ліфт магазин
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