Трагедія в Києві: в одному з гіпермаркетів обірвався ліфт із чоловіком

Ліфт на швидкості впав у шахту

Загинув вантажник торговельного центру

У неділю, 22 листопада, в одному із гіпермаркетів Святошинського району сталася трагедія: обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Кабіна ліфту, у якій знаходився 52-річний вантажник торговельного центру, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості в шахту.

«Шансів вижити у такій ситуації у чоловіка було мало. Він помер до приїзду швидкої», - повідомили медики.

Нагадаємо, 14 жовтня у будинку на вулиці Літинській у Дніпровському районі Києва обірвався ліфт із медиками швидкої допомоги, які прибули на виклик.

Так, медики разом із матір’ю хворої та 10-річною дівчинкою сіли у ліфт і почали підніматися на 8 поверх. Раптом ліфт, діставшись 5 поверху, почав стрімко падати вниз. На 2 поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився. Рятувальники через вузьку щілину витягли медиків та супроводжуючих із кліті.

Як повідомляв раніше заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, за останні три роки у Києві замінили та модернізували 1168 ліфтів. Також у столиці минулого року в рамках програми співфінансування місто спільно з мешканцями відремонтувало 33 підйомники.

Цього року у Києві заплановано замінити 336 ліфтів. На ці роботи спрямують понад 400 млн грн.