Трагедія на Оболоні: з десятого поверху випав юнак

Лікарі швидкої допомоги констатували смерть хлопця

У неділю, 29 листопада, в Оболонському районі Києва стався трагічний випадок. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Так, з 10 поверху будинку випав 19-річний юнак.

Бригада екстреної медичної допомоги, що прибула на виклик, зафіксувала смерть хлопця.

Обставини події з’ясовує поліція.

До слова, з вересня у Києві сталося п'ять випадків самогубства серед хворих коронавірус.

Так, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні.

У листопаді у Київській міській клінічній лікарні №12 вчинила самогубство жінка, що лікувалася від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що вночі 19 жовтня з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка, яка також хворіла на Covid-19.

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