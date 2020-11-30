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    Трагедія на Оболоні: з десятого поверху випав юнак

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    Хлопець випав з десятого поверху - Трагедія на Оболоні: з десятого поверху випав юнак
    Хлопець випав з десятого поверху
    Фото ілюстративне

    Лікарі швидкої допомоги констатували смерть хлопця

    У неділю, 29 листопада, в Оболонському районі Києва стався трагічний випадок. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    Так, з 10 поверху будинку випав 19-річний юнак.

    Бригада екстреної медичної допомоги, що прибула на виклик, зафіксувала смерть хлопця.

    Обставини події з’ясовує поліція.

    До слова, з вересня у Києві сталося п'ять випадків самогубства серед хворих коронавірус.

    Так, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні. 

    У листопаді у Київській міській клінічній лікарні №12 вчинила самогубство жінка, що лікувалася від коронавірусу.

    Раніше повідомлялося, що вночі 19 жовтня з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка, яка також хворіла на Covid-19.

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    Теги: трагедія Київ лікар смерть самогубство
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