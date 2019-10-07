Чотири рекорди і 17 тисяч бігунів: у Києві відбувся ювілейний міжнародний марафон



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10th Wizz Air Kyiv City Marathon відбувся 5-6 жовтня Фото: Інформатор

Марафон проводився на двох локаціях

Цими вихідними, 5-6 жовтня, відбувся ювілейний 10-й Київський міжнародний марафон (10th Wizz Air Kyiv City Marathon), який зібрав на стартах понад 17 тисяч бігунів з України та з-за кордону.

Вперше в історії він проводився у два дні та на двох локаціях: частина стартів проходила на території ВДНГ, а частина бігунів стартувала на Софійській площі.

Перемогу на основній дистанції Київського марафону (42.195 км) серед чоловіків здобув Олександр Бабарика, пробігши дистанцію за 02:28:57.

Першу сходинку серед жінок-марафонок посіла переможниця Вільнюського марафону 2018-го та 2019-го років Наталія Семенович, яка подолала 42.195 км за 02:51:38.

«Ювілейний Wizz Air Kyiv City Marathon став наймасштабнішою, найграндіознішою біговою подією в історії України. Ми об’єднали у єдиному біговому пориві 17 000 бігунів, понад тисячу волонтерів, організаторів, підрядників, уболівальників... Я переконаний, що це фантастичне спортивне свято розділить бігову історію України на «до» і «після», – вважає генеральний менеджер компанії-організатора Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Під час 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 було встановлено чотири рекорди України:

бігунка-кіборг Тетяна Воротіліна подолала марафонську дистанцію на протезі;

бігун Олег Сафронов пробіг півмарафон з трійнею;

Марина Саєнко подолала півмарафон разом із хлопчиком з діагнозом ДЦП;

бігун Іван Єфанов, який розпочав свій пробіг з Одеси 26 вересня, завершив свій ультрамарафон, подолавши 542 км за 11 днів, 42 з яких – це марафонська дистанція Київського марафону.

У рамках ювілейного марафону були проведені забіги на дистанції для бігунів різного рівня підготовки – від 3 до 42 км. Так, 5 жовтня з Софійської площі стартували учасники забігів Eldorado Run 10 км і благодійних дистанцій «Ветеранська десятка» 10 км та Rexona Mini Marathon 4,2 км. Наступного дня, в неділю, звідти ж стартували бігуни, які долали дистанції Wizz Air Kyiv City Marathon 42,195 км, Under Armour Half Marathon 21,0975 км, та учасники благодійного Avon Pink Run 3 км.

Усі інші старти відбулися в суботу на території ВДНГ. Там проходив сімейний забіг та дитячі старти на дистанціях 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м. Завдяки співпраці компанії Run Ukraine з Міністерством освіти і науки України усі дитячі забіги були безкоштовними. У них взяли участь майже 1000 дітей. Окрім цього, вперше в історії Київського марафону були проведені прогулянка з собаками Dog Chow ® Walk 3 км та пробіжка з собаками Dog Chow ® Run 5 км. Усього у цих забігах взяли участь більше сотні бігунів разом зі своїми чотирилапими друзями.

Крім того, в організації Київського марафону упродовж двох днів взяли участь 1220 волонтерів. Під час заходу було задіяно 29 карет швидкої медичної допомоги, 68 представників Червоного Хреста та Мальтійської служби допомоги, 14 екіпажів MotoHelp.