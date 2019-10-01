Американська аматорка фінішувала шостою в марафоні на чемпіонаті світу



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Роберта Гронер Твіттер

41-річна Роберта Гронер працює медсестрою та виховує трьох дітей

41-річна американка Роберта Гронер стала чи не головною несподіванкою на фініші марафонського забігу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі. Вона фінішувала шостою при тому, що ніколи не була професіональною спортсменкою, інформує Skirun.

Роберта Гронер на постійній основі працює медсестрою та виховує трьох дітей. На марафонських дистанціях виступає на аматорському рівні. Жодного разу не брала участь у професіональних підготовчих зборах, з тренером консультується онлайн.

Гронер стала однією з восьми американок, які вже кваліфікувалися на Олімпіаду-2020.

Дев’ятою на дистанції фінішувала канадська вчителька Ліндсі Тезз’єр. 13-й результат у американської аматорки Керрі Димофф.