Одеситка і закарпатець виграли цілодобовий марафон у Києві
Олена Шевченко перемогла. встановивши новий національний рекорд
ФЛАУ
Переможниця подолала за добу майже 300 кілометрів
21-22 вересня у Києві відбувся чемпіонат України з 12-ти та 24-годинного бігу.
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У добовому бігу перемогу у жінок з новим рекордом України здобула одеситка Олена Шевченко, яка за 24 години подолала 291 кілометри 289 метрів.
У чоловіків тут не було рівних Андрієві Ткачуку з Закарпатської області (240,548 км).
У 12-годинному бігу найкращими стали Анатолій Новак зі Львівщини (125,413 км) та Наталія Числіна з Житомирської області (90,407).
Джерело: Федерація легкої атлетики України