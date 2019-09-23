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    Одеситка і закарпатець виграли цілодобовий марафон у Києві

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    Олена Шевченко перемогла. встановивши новий національний рекорд - Одеситка і закарпатець виграли цілодобовий марафон у Києві
    Олена Шевченко перемогла. встановивши новий національний рекорд
    ФЛАУ

    Переможниця подолала за добу майже 300 кілометрів

    21-22 вересня у Києві відбувся чемпіонат України з 12-ти та 24-годинного бігу.

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    У добовому бігу перемогу у жінок з новим рекордом України здобула одеситка Олена Шевченко, яка за 24 години подолала 291 кілометри 289 метрів.

    У чоловіків тут не було рівних Андрієві Ткачуку з Закарпатської області (240,548 км).

    У 12-годинному бігу найкращими стали Анатолій Новак зі Львівщини (125,413 км) та Наталія Числіна з Житомирської області (90,407).

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    Джерело: Федерація легкої атлетики України

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    марафон чемпіонат України легка атлетика Олена Шевченко Андрій Ткачук Анатолій Новак Наталія Числіна
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