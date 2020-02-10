Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП



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Смертельна ДТП на Столичному шосе

Порушень Правил дорожнього руху призводить до жахливих наслідків

За минулий тиждень Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 850 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 848).

У тому числі 41 аварія сталася з потерпілими (тижнем раніше - 54).

За це період у результаті ДТП загинуло двоє людей (позаминулого тижня - три летальні випадки).

Травмувалися 48 осіб (тижнем раніше - 61), із них двоє мотоциклістів.

Відбулося 20 наїздів на пішоходів (тижнем раніше – 29), із них 6 - на пішохідних переходах.

Патрульна поліція продемонструвала яскраві приклади наслідків порушення ПДР на столичних дорогах минулого тижня.

З початку року зафіксовано два дні без постраждалих на столичних дорогах. Це вчорашній день - 9 лютого - та 6 січня. При цьому минулого року в Києві був лише один день без постраждалих у ДТП.

Як повідомлялося, 9 лютого на дорогах Києва зафіксовано 47 дорожньо-транспортних пригод. Всі ДТП без травмованих.