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    Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП

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    Смертельна ДТП на Столичному шосе - Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП
    Смертельна ДТП на Столичному шосе

    Порушень Правил дорожнього руху призводить до жахливих наслідків

    За минулий тиждень Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 850 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 848).

    У тому числі 41 аварія сталася з потерпілими (тижнем раніше - 54).

    За це період у результаті ДТП загинуло двоє людей (позаминулого тижня - три летальні випадки).

    Травмувалися 48 осіб (тижнем раніше - 61), із них двоє мотоциклістів.

    Відбулося 20 наїздів на пішоходів (тижнем раніше – 29), із них 6 - на пішохідних переходах.

    Патрульна поліція продемонструвала яскраві приклади наслідків порушення ПДР на столичних дорогах минулого тижня.

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    Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП
    Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП
    Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП
    Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП
    Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП
    Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП
    Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП
    Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП
    Цифри і фото шокують: за тиждень на столичних дорогах сталося понад 800 ДТП

    З початку року зафіксовано два дні без постраждалих на столичних дорогах. Це вчорашній день - 9 лютого - та 6 січня. При цьому минулого року в Києві був лише один день без постраждалих у ДТП.

    Як повідомлялося, 9 лютого на дорогах Києва зафіксовано 47 дорожньо-транспортних пригод. Всі ДТП без травмованих.

    Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль
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