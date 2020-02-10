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    У неділю на столичних дорогах сталося майже пів сотні ДТП

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    ДТП на проспекті Перемоги у ніч на 9 лютого - У неділю на столичних дорогах сталося майже пів сотні ДТП
    ДТП на проспекті Перемоги у ніч на 9 лютого
    Фото: Інформатор

    Постраждалих у ДТП немає

    За минулу добу, 9 лютого, на дорогах Києва зафіксовано 47 дорожньо-транспортних пригод. Всі ДТП без травмованих.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Правоохоронці нагадують, що дотримання швидкісного режиму руху, користування пасками безпеки та уважність за кермом — запорука безпечної поїздки.

    Як повідомлялося, 9 лютого у Києві на проспекті Перемоги один легковий автомобіль врізався в інший. Nissan врізався в інше авто, коли воно стояло на світлофорі в очікуванні зеленого світла. Через зіткнення Nissan викинуло у відбійник – за 50 метрів від місця зіткнення.

    В ДТП ніхто не постраждав. Згодом з’ясувалося, що водій Nissan був у стані алкогольного сп’яніння. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

    У ніч на понеділок, 10 лютого, в місті Бровари, що під Києвом, широку і порожню дорогу не поділили дві Audi. Один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу, чим спровокував лобове зіткнення.

    Нагадаємо, в Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені.

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    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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