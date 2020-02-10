У неділю на столичних дорогах сталося майже пів сотні ДТП
Постраждалих у ДТП немає
За минулу добу, 9 лютого, на дорогах Києва зафіксовано 47 дорожньо-транспортних пригод. Всі ДТП без травмованих.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Правоохоронці нагадують, що дотримання швидкісного режиму руху, користування пасками безпеки та уважність за кермом — запорука безпечної поїздки.
Як повідомлялося, 9 лютого у Києві на проспекті Перемоги один легковий автомобіль врізався в інший. Nissan врізався в інше авто, коли воно стояло на світлофорі в очікуванні зеленого світла. Через зіткнення Nissan викинуло у відбійник – за 50 метрів від місця зіткнення.
В ДТП ніхто не постраждав. Згодом з’ясувалося, що водій Nissan був у стані алкогольного сп’яніння. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
У ніч на понеділок, 10 лютого, в місті Бровари, що під Києвом, широку і порожню дорогу не поділили дві Audi. Один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу, чим спровокував лобове зіткнення.
Нагадаємо, в Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені.