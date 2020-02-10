Під Києвом не поділили дорогу дві Audi (фото, відео)



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На пустій дорозі сталося лобове зіткнення атівок Фото: Інформатор

В результаті ДТП постраждав один із водіїв

У ніч на понеділок, 10 лютого, в місті Бровари, що під Києвом, сталася ДТП: широку і порожню дорогу не поділили дві Audi. Один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу, чим спровокував лобове зіткнення.

Один із водіїв отримав травми. Про це повідомляє Інформатор.

Все сталося близько 23:30. Дві Audi рухалися назустріч одна одній по вулиці Олега Онікієнка. Як повідомив копам водій Q8, він їхав в сторону парку Перемоги, як йому в лоб вилетів автомобіль. Чоловік викрутив кермо вліво, щоб уникнути прямого лобового зіткнення. Седан на повному ходу протаранив його в праву сторону і відкинув на бордюр.

Травми отримав водій A4. Його забрали в лікарню з травмою голови та переломом.

За словами чоловіка з Audi Q8, потерпілий був п'яний.

Більш точну картину ДТП, винуватця і інші подробиці встановлює слідство.

Як повідомлялося, у Росії автобус із заробітчанами з «ЛНР» потрапив в ДТП, є загиблі.

Нагадаємо, в Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені.