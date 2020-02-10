  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом не поділили дорогу дві Audi (фото, відео)

    • Розсилка
    <p>На пустій дорозі сталося лобове зіткнення атівок</p> - Під Києвом не поділили дорогу дві Audi (фото, відео)

    На пустій дорозі сталося лобове зіткнення атівок

    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП постраждав один із водіїв

    У ніч на понеділок, 10 лютого, в місті Бровари, що під Києвом, сталася ДТП: широку і порожню дорогу не поділили дві Audi. Один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу, чим спровокував лобове зіткнення.

    Один із водіїв отримав травми. Про це повідомляє Інформатор.

    Все сталося близько 23:30. Дві Audi рухалися назустріч одна одній по вулиці Олега Онікієнка. Як повідомив копам водій Q8, він їхав в сторону парку Перемоги, як йому в лоб вилетів автомобіль. Чоловік викрутив кермо вліво, щоб уникнути прямого лобового зіткнення. Седан на повному ходу протаранив його в праву сторону і відкинув на бордюр.

    Травми отримав водій A4. Його забрали в лікарню з травмою голови та переломом.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Під Києвом не поділили дорогу дві Audi (фото, відео)
    Під Києвом не поділили дорогу дві Audi (фото, відео)
    Під Києвом не поділили дорогу дві Audi (фото, відео)
    Під Києвом не поділили дорогу дві Audi (фото, відео)
    Під Києвом не поділили дорогу дві Audi (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За словами чоловіка з Audi Q8, потерпілий був п'яний.

    Більш точну картину ДТП, винуватця і інші подробиці встановлює слідство.

    Як повідомлялося, у Росії автобус із заробітчанами з «ЛНР» потрапив в ДТП, є загиблі.

    Нагадаємо, в Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені.

    Читайте також: На Запоріжжі нетверезий водій збив жінку з дитиною. Оприлюднено моторошне відео з реєстратора
    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ