Під Києвом п’яний водій Opel влетів у відбійник (фото)



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Автомобіль отримав серйозні пошкодження Фото: Патрульна поліція Київської області

Поліція забрала автомобіль порушника на штрафмайданчик

У ніч на суботу, 8 лютого, сталася ДТП на автодорозі Київ – Харків – Довжанський, неподалік повороту на смт Баришівка.

Прибувши на місце події, патрульні виявили у металевому відбійнику автомобіль Opel Astra з механічними пошкодженнями. Біля легковика був 45-річний водій, який відмовився від госпіталізації. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Під час спілкування у порушника поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити перевірку водій категорично відмовився.

Відносно нього патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та протокол ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.

Авто евакуйовано на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.

Надалі рішення по цій справі прийматиме суд.

Як повідомлялося, 9 лютого у Києві на проспекті Перемоги один легковий автомобіль врізався в інший. Nissan врізався в інше авто, коли воно стояло на світлофорі в очікуванні зеленого світла. Через зіткнення Nissan викинуло у відбійник – за 50 метрів від місця зіткнення.

В ДТП ніхто не постраждав. Згодом з’ясувалося, що водій Nissan був у стані алкогольного сп’яніння. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

У ніч на понеділок, 10 лютого, в місті Бровари, що під Києвом, широку і порожню дорогу не поділили дві Audi. Один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу, чим спровокував лобове зіткнення.