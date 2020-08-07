Ціни на оренду житла в Києві обвалилися: прогнози на осінь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерти прогнозують, що ціни нескоро повернуться до докарантинних

На ринку оренди житла в Києві пропозиція збільшується, а ціни падають. Влітку ринок оренди житла в Києві максимально просів через сезонний спад і карантин.

Як розповів Liga.net директор однієї з консалтингових компаній, у червні стояли пусті близько 11 тис. квартир - майже в два рази більше, ніж на початку карантину. Кількість вакантного житла на ринку досі росте.

Експерт пояснює це початком сезону відпусток і від'їздом студентів після закінчення навчального року.

Орендарі, як правило, затримувалися в тих квартирах, де власники погоджувалися на «карантинні знижки», пояснює директор ріелторського об'єднання.

Які наразі ціни на оренду житла

У столиці в першу чергу впали ціни на оренду однокімнатних квартир - з початку року на 25%, двокімнатні подешевшали на 20%, найменше постраждали трикімнатні квартири - всього на 5%.

Багатокімнатні квартири, як правило, представлені в преміум сегменті, - не змінилися в ціні.

Мінімальна ціна житла зараз стартує від 3500 грн. За ці гроші можна орендувати однокімнатну квартиру без ремонту в старому житловому фонді в спальному районі. До метро доведеться добиратися транспортом.

Найпопулярніші квартири зараз коштують від 6 тис. до 12 тис. грн. Що можна орендувати за ці гроші:

6 тис. грн. За цю ціну можна орендувати 1-кімнатну квартиру зі свіжим ремонтом в новому будинку в спальному районі. До карантину таке житло коштувало близько 7500 грн;

7-9 тис. грн. За ці гроші можна зняти однокімнатну квартиру в новому будинку в спальному районі в 10-15 хвилинах від метро або двокімнатну з ремонтом в старому житловому фонді. До карантину це коштувало до 10500 грн;

12 тис. грн. Стільки попросять заплатити за двокімнатну квартиру з ремонтом, хорошими меблями і технікою в новому будинку в спальному районі або за однокімнатну квартиру в старому житловому фонді в центрі міста.

Будинки за містом

Карантин і літній сезон на руку орендодавцям заміських будинків. З початку року попит на заміську нерухомість виріс практично в півтора раза. Це позначилося на цінах, оренда дач під Києвом подорожчала в середньому на 20-25%.

Найбільшим попитом користуються заміські дачі в 25 км від Києва, в пішій доступності від водойм і в місцевості з добре розвиненою інфраструктурою.

Чого чекати восени

Незважаючи на зростання ділової активності у вересні, восени ціни на оренду житла в Києві не виростуть, вважають експерти. На їх думку, восени попит може вирости на 15% в порівнянні з літніми місяцями, але глобальних змін не буде.

Ріелтори пояснюють, що є кілька факторів, які будуть впливати на ціни: серед них рівень безробіття, можливість міграції.

Як повідомлялося, з послабленням карантину у липні на ринку новобудов Києва відбулося незначне зростання цін і планове підвищення вартості в гривні у більшості забудовників.