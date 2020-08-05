Карантин послабився – ціни повзуть угору: що відбувається на ринку житла в Києві графіка



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На ринку нерухомості зниження купівельної активності

У липні на ринку новобудов Києва відбулося незначне зростання цін і планове підвищення вартості в гривні у більшості забудовників.

У липні середня вартість квадратного метра склала 25 200 грн, що на 100 грн більше ніж у червні. Мінімальна вартість підвищилася з 17 300 грн/кв. м до 17 500 грн/кв. м. Але у зв’язку з тим, що більшість забудовників і покупців прив’язуються до долара, то ціна у валюті знизилася через падіння національної валюти. Про це пише 3m2, аналізуючи дані згідно зі статистикою від ЛУН.юа.

Щодо вартості у різних сегментах житла, то найбільше ціни змінюються на еліт-клас: з $2520/кв. м у червні до $2350 в липні. З березня нові проєкти в цьому класі поки не з’явилися. Зовсім трохи через валютні коливання просіли економ-, комфорт- і бізнес-класи, втративши всього по $10 на кв. м: середня ціна в класі економ в липні склала $690/кв. м, в комфорті – $790/кв. м, в бізнесі – $1390/кв. м.

Ціни у районах Києва

Якщо ж відстежувати ціни в окремих районах, то можна спостерігати навіть зростання, наприклад, в Голосіївському – $1080/кв. м (+$10 з червня), Подільському – $920/кв. м (+$20 з червня), Шевченківському – $1250/кв. м (+$40 з червня), Святошинському – $800/кв. м (+$40 з червня). Без змін залишилися ціни в Печерському районі – $1850/кв. м. Незначне зниження цін спостерігалося в інших районах Києва: від $50 до $10.

Прогнози

Ріелтори ж, що працюють як на первинному, так і на вторинному ринку, відзначають зниження купівельної активності у зв’язку з нестабільністю економіки і в цілому купівельних настроїв. Сегмент покупців, які знаходяться у пошуку житла для себе, поки що відкладають покупку на невизначений час, формуючи тим самим відкладений попит. Сегмент інвестпокупок, який раніше становив не більше 20-25% в новобудовах столиці, також скоротився, хоча і не так відчутно.

Одним з факторів, який продовжує підтримувати ринок первинної нерухомості, крім зростаючого курсу долара, залишається зниження ставок по депозитах в банках, що робить інвестиції в нерухомість більш привабливими.

Також варто зазначити, що знижується кількість нових проєктів та обсяги введення в експлуатацію навіть вже готових будинків через недолуге реформування системи архітектурно-будівельної інспекції. До кінця року може сформуватися певний дефіцит житла, що допоможе утримувати забудовникам ціни на столичну нерухомість.