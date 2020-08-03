Богуслаєв-молодший придбав острів в Італії



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Олександр Богуслаєв придбав в Італії острів

Острів сину ексвласника компанії «Мотор Січ» обійшовся у 10 млн євро

Син колишнього власника компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва Олександр придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Острів Галлінара розташований за 1,5 км від материка, між містами Альбенда і Алассіо. Ширина та довжина острова - менш ніж пів кілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на висоту 87 метрів.

У давні часи він належав католицькій церкві, останні 150 років - заможним власникам промислових підприємств та банкірам.

Олександр Богуслаєв придбав його у 9 п’ємонтських та лігурійських родин, які спільно володіли Галлінарою протягом більш ніж 40 років.

За інформацією видання, перемовини про придбання острова почалися у травні цього року та завершилися 17 липня.

42-річний Олександр Богуслаєв є сином В’ячеслава Богуслаєва, ексвласника «Мотор Січі».

Нагадаємо, що у грудні В’ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій «Мотор Січі» китайським компаніям

За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.