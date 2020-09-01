ДАБІ відмовила у дозволі на забудову на Воздвиженці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фірма хотіла звести будинки по вул. Дегтярна, 2-4

Ділянка, на будівництво на якій фірма хотіла отримати дозвіл, є комунальною

Державна архітектурно-будівельна інспекція України відмовила у видачі дозволу на будівництво житлових будинків по вул. Дегтярна, 2-4 (вул. Кожум’яцька, 10-Ж, місцевість Гончарі-Кожум'яки). Про це свідчать дані порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Підставою відмови у видачі дозволу вказано те, що:

проєктування даної житлової забудови здійснено за межами земельної ділянки;

при проєктуванні не дотримано вимоги державних будівельних норм щодо розміщення майданчиків, зокрема, проєктом не забезпечено необхідну кількість пакувальних майданчиків;

не дотримано вимоги закону «Про архітектурну діяльність», відповідно до яких головний архітектор міста погоджує містобудівне та архітектурне проєктне рішення об’єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення.

Замовником дозволу на будівництво є ТОВ «Фундація «Якісне житло».

Ділянка площею 0,73 га, на будівництво на якій фірма хотіла отримати дозвіл, є комунальною, і, за даними Публічної кадастрової карти, перебуває в оренді Фундації «Якісне житло».

Відповідно до даних сайту продажу житлової нерухомості lun.ua, вказана ділянка поширюється на два заплановані житлові комплекси: ЖК «Воздвиженка» і ЖК «Подол Град Vintage». Забудовником обох комплексів раніше були компанії екснардепа Максима Микитася, який, як відомо, з червня цього року перебуває у СІЗО по справі НАБУ. Наразі ЖК «Подол Град Vintage» будує компанія «Едельбург Девелопмент», пов’язана із ексголовою столичного ДАБІ Сергієм Кучером і сином ексмера Степаном Черновецьким.





«Наші гроші» зазначили, що портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, який перебуває в дослідній експлуатації, містить явні помилки у даних. Так, серед даних по вказаній відмові по вул. Дегтярна у столиці генпідрядником будівництва зазначено ПП «Кремінбуд» з Кременчуга, а містобудівні умови та обмеження – видані відділом архітектури Березанської міськради у липні цього року. Ця інформація є помилковою, і ці ж МУО, і цей же генпідрядник вказується на порталі в іншій відмові – по реконструкції АЗС в м. Лебедин Сумської області.