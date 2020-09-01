Під Андрія Вавриша копає ДБР. Суд виніс перші рішення



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Власник Saga Development Андрій Вавриш підозрюється у незаконному отриманні права на будівництво житлових комплексів Фото: Економічна правда

ДБР розслідує справи про махінації з землею під забудову в Києві

У рамках розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань проти колишнього чиновника Київської міської держадміністрації часів Януковича, власника Saga Development Андрія Вавриша суд Полтави заарештував ділянки землі в Києві площею 43 га, на яких забудовник планував незаконне будівництво двох житлових комплексів.

Про це повідомляє сайт журналістських розслідувань фінансових махінацій «Наші гроші».

Як повідомляє сайт з посиланням на рішення суду від 31 липня, арешт був накладений на 30 гектарів землі на Харківському шосе в Дарницькому районі столиці, де будується ЖК «О2 Residence», а також 13 гектарів землі в самому центрі Києва по вулиці Набережно-Хрещатицькій, де SAGA Development планує звести ЖК «Новий Поділ».

Земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва є речовими доказами у кримінальному провадженні проти Андрія Вавриша, яку розслідують слідчі ДБР і Офісу генпрокурора.

Слідчі ДБР вказують, що Вавриш «неодноразово виявляв протиправний інтерес до вказаних земельних ділянок з метою спорудження на них житлових будинків, особисто погоджував завдання на розробку детального плану території в межах, зокрема, вул. Набережно-Лугової в Подільському районі Києва, тобто вже на той момент готував зазначені земельні ділянки для подальшої їх забудови».

У рамках розслідування справи про махінації з землею під ЖК «Новий Поділ» слідство встановило, що чиновники КМДА у змові з іншими особами умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для компаній «Saga Development» Андрія Вавриша і «Perfect Group» нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка, а також інших осіб, сприяють останнім у неправомірній забудові трьох ділянок площею 12,93 га по вул. Набережно-Хрещатицькій і Набережно-Луговій. Однак, цільове та функціональне призначення цих ділянок - громадська забудова, а забудовник зібрався будувати житловий комплекс під виглядом «багатофункціонального», що не відповідає їх цільовому призначенню. Крім того, самі ділянки знаходяться в межах історичного ареалу Києва.

Як пишуть журналісти видання «Наші гроші», саме з ініціативи Вавриша КМДА у 2015 році замовила розробку детального плану території, куди входять зазначені 13 гектарів і які планують забудувати в порушення Генплану.

Що стосується арештованої ділянки землі в 30 гектарів на Харківському шосе, слідство також встановило, що мала місце змова співробітників Департаменту містобудування та архітектури КМДА з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді грошових коштів та компанії «Saga Development» Андрія Вавриша у вигляді дозволу на будівництва ЖК «О2 Residence». Ділянки, як пише видання, належать до земель оборони (6,19 га) і рекреаційного призначення (23,72 га), а будівництво на цих ділянках неможливо без узгодження з Кабінетом міністрів. В ході обшуків у КМДА були вилучені численні документи, які мають ознаки підробки з метою приховати протиправні дії окремих осіб.

Раніше ДБР також обшукало офіс компанії SAGA Development Вавриша.

На думку журналістів видання Delo.ua, Андрій Вавриш є ланкою корупційного ланцюга, який вибудовує напередодні виборів колишній багаторічний «смотрящий» за Києвом Вадим Столар. До групи Столара-Вавриша журналісти також зараховують партнерів Вавриша по бізнесу - це ексглава офісу президента Андрій Богдан і міністр культури, власник «Одеської кіностудії» Олександр Ткаченко.

Як стало відомо, слідча суддя Жовтневого районного суду м. Полтава 31 липня 2020 р. наклала арешт на майже 30 га на 22-му км Харківського шосе в Дарницькому районі Києва (ЖК «О2 Residence»), а також - майже 13 га на вул. Набережно-Хрещатицькій у Подільському районі столиці (ЖК «Новий поділ»).