На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)
Полив газону здійснюється за допомогою 937 форсунок
Фото: Київзеленбуд
Побудовано підземну насосну станцію з водозабором із Дніпра
Завершено будівництво насосної станції та поливо-зрошувальної системи на Русанівській набережній. Зараз тривають пусконалагоджувальні роботи.
Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».
Підземна насосна станція з водозабором із Дніпра має:
- потужність 35 куб. м за годину,
- протяжність водопроводу - більше 10 км,
- полив газону загальною площею 5,26 га здійснюється за допомогою 937 форсунок.
Влаштовано також пункт заправки технічною водою поливо-миючих автомобілів, які обслуговують Березняки та Русанівку.
Раніше повідомлялося, що по завершенню будівництва поливо-зрошувальної системи будуть проведені роботи з благоустрою території та відновлено 5725 кв. м газону.
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