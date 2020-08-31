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    На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)

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    <span lang="UK">Полив газону здійснюється за допомогою 937 форсунок</span> - На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)
    Полив газону здійснюється за допомогою 937 форсунок
    Фото: Київзеленбуд

    Побудовано підземну насосну станцію з водозабором із Дніпра

    Завершено будівництво насосної станції та поливо-зрошувальної системи на Русанівській набережній. Зараз тривають пусконалагоджувальні роботи.

    Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».

    Підземна насосна станція з водозабором із Дніпра має:

    • потужність 35 куб. м за годину,
    • протяжність водопроводу - більше 10 км,
    • полив газону загальною площею 5,26 га здійснюється за допомогою 937 форсунок.

    Влаштовано також пункт заправки технічною водою поливо-миючих автомобілів, які обслуговують Березняки та Русанівку.

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    На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)
    На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)
    На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)
    На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)
    На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)
    На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)
    На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)
    На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)
    На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)
    На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)

    Раніше повідомлялося, що по завершенню будівництва поливо-зрошувальної системи будуть проведені роботи з благоустрою території та відновлено 5725 кв. м газону.

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