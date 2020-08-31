На Русанівській набережній побудували сучасну зрошувальну систему (фото)



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Полив газону здійснюється за допомогою 937 форсунок Фото: Київзеленбуд

Побудовано підземну насосну станцію з водозабором із Дніпра

Завершено будівництво насосної станції та поливо-зрошувальної системи на Русанівській набережній. Зараз тривають пусконалагоджувальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».

Підземна насосна станція з водозабором із Дніпра має:

потужність 35 куб. м за годину,

протяжність водопроводу - більше 10 км,

полив газону загальною площею 5,26 га здійснюється за допомогою 937 форсунок.

Влаштовано також пункт заправки технічною водою поливо-миючих автомобілів, які обслуговують Березняки та Русанівку.

Раніше повідомлялося, що по завершенню будівництва поливо-зрошувальної системи будуть проведені роботи з благоустрою території та відновлено 5725 кв. м газону.

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