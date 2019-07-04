Дарницьку площу капітально відремонтують



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План ремонту Дарницької площі

Високоміцним щебенево-мастичним асфальтобетоном буде вкрито проїжджу частину площі

Столична влада планує капітально відремонтувати Дарницьку площу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

«Готуємося до капітального ремонту Дарницької площі. За планами до 2020 року високоміцним щебенево-мастичним асфальтобетоном буде вкрито проїжджу частину площі. Цьому покриттю характерний високий вміст щебеню щільних гірських порід, який утворює кам’яний скелет, що не піддається деформаціям. Окрім цього, буде замінено тротуари на ФЕМ-покриття, оновлено пішохідні переходи та встановлене сучасне LED-освітлення», – написав він.

Зокрема, як зазначив заступник голови КМДА, Дарницька площа – один із найнавантаженіших транспортних вузлів Лівого берега, яким щоденно користуються тисячі автомобілів, тож рух площею на час виконання робіт буде обмежений частково.

Також Давтян повідомив, що гарантійний термін нової проїжджої частини становитиме 5 років, а відповідність між якістю шляхів та вартістю дорожніх робіт буде моніторити міжнародна ініціатива CoST.

Як повідомлялося, у ніч проти 5 липня на правобережній розв'язці мосту ім. Патона у Києві буде обмежено рух транспорту у зв'язку з ремонтом покриття.

Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.